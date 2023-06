An Fronleichnam gab es bei feuchtheißer Luft einige Gewitter in Baden-Württemberg. 30 Liter Regen auf den Quadratmeter fielen etwa in kurzer Zeit in Balingen (Zollernalbkreis). In den nächsten Tagen wird es ruhiger. Freitag, Samstag und Sonntag sind jeweils 13 bis 14 Sonnenstunden möglich bei Temperaturen zwischen 26 und 31 Grad.