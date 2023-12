Nach Sturmtief "Zoltan" bleibt das Wetter in Baden-Württemberg wolkig und grau. An Heiligabend regnet es ausgiebig. Die Schifffahrt auf dem Rhein musste zwischenzeitlich eingestellt werden.

Grau statt weiß: Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich an Weihnachten auf viele Wolken, Wind und Regen einstellen. "Schnee ist nicht in Sicht", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Stuttgart. Auch nach dem Sturmtief "Zoltan" bleibt es stark bewölkt bis bedeckt. Von Nordwesten her zog am Sonntag noch einmal viel Regen über das Land hinweg.

Pegelstand am Rhein wieder über kritischer Marke

Die ergiebigen Regenfälle ließen am Wochenende erneut die Wasserstände der Flüsse und Bäche in Baden-Württemberg steigen. Am Oberrhein bei Karlsruhe-Maxau erreichte der Pegelstand am Samstagabend die kritische Marke von 7,50 Metern. Die Schifffahrt musste deshalb zwischenzeitlich eingestellt werden.

Mild und stürmisch in die Feiertage

Der Regen lässt ab Montag nach. Nur im Norden von Baden-Württemberg fallen einzelne Tropfen. Im Süden scheint ab und an sogar die Sonne, besonders südlich der Donau - bei Temperaturen von bis zu 13 Grad. Die Weihnachtsdeko auf Balkon und Co. sollte aber weiterhin gut festgezurrt werden. Denn es sind weiterhin stürmische Böen gemeldet, vor allem im Hochschwarzwald.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag lässt der Wind dann etwas nach. Im Norden des Landes kann es bei weiterhin milden Temperaturen dann auch wieder etwas regnen.