Regen, Sturm und viele Wolken: Das Wetter an Silvester in BW wird ungemütlich

An Silvester soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes regnen - in der Nacht drohen gebietsweise stürmische Böen. Besser sieht es für den Neujahrsspaziergang aus.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart erwartet an Silvester in Baden-Württemberg eher unfreundliches Wetter. Zeitweise könne es am Tag regnen, sagte eine Sprecherin des DWD. Zwar soll der Regen gegen Mitternacht nach Südosten abgezogen sein, dafür kann es starke bis stürmische Böen geben. Die Temperaturen liegen in der Silvesternacht bei 7 Grad am Oberrheingraben und 1 Grad im Bergland. In hohen Lagen könne sogar Schnee fallen. Um den Feldberg herum soll es laut DWD orkanartige Böen geben.

Am Neujahrstag gibt es nur noch vereinzelt Schauer, es bleibt jedoch bewölkt. Doch schon am 2. Januar erwartet der DWD wieder Regen.

Mehr Wind am Freitag

Bis zum Freitag dieser Woche soll der Wind weiter zunehmen und nur am Samstag etwas schwächer werden, bevor er zur Silvesternacht wieder stärker wird. Zudem werde es die Freitag und Samstag vielerorts nass, mit gebietsweise stürmischen Böen. Viel Wind gibt es vor allem in den höheren Lagen. Am Freitag liegen die Höchstwerte der Temperaturen bei 7 Grad im Hotzenwald und bis zu 14 Grad im südlichen Oberrheingraben.

Einziger Lichtblick ist den Wetter-Experten zufolge der Samstag: Für den vorletzten Tag des Jahres werden abklingende Schauer sowie weniger Wind und Wolken erwartet. Im Süden von Baden-Württemberg zeigt sich sogar ab und zu die Sonne. Am Oberrhein kann es bis erneut zu 14 Grad warm werden.