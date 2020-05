Auch wenn sich so mancher Gartenbesitzer vielleicht Regen wünscht, für Ausflüge taugt das Pfingstwetter in Baden-Württemberg prächtig. Die Vorhersage für die Feiertage und danach.

Der Pfingstsonntag in Baden-Württemberg ist zunächst sonnig, später breiten sich von Nordosten kompakte Wolken aus. In Südbaden halte sich die Sonne bis in den Nachmittag hinein, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntagmorgen mit. Die Temperaturen liegen zwischen 14 Grad auf der Schwäbischen Alb und bis zu 23 Grad im Breisgau. Es bleibt trocken.

Verbreitet Sommertemperaturen ab Pfingstmontag

Auch der Pfingstmontag wird sonnig und warm. Nur muss man von Mittag an bis zum Abend mit örtlichen flachen Quellwolken rechnen. Es bleibt trocken mit Temperaturen zwischen 19 Grad im Bergland und bis zu 27 Grad am Oberrhein. Im Bergland und im Rheintal erwarten die Meteorologen zudem teils starke Böen. Ansonsten weht nur ein schwacher bis mäßiger Nordostwind.

Teils richtig heiß ab Dienstag

Der Dienstag wird noch einen Tick wärmer und ebenfalls sonnig. Im Bergland werden Höchsttemperaturen von 21 Grad, am Oberrhein von 28 Grad erwartet. Am Nachmittag ziehen vereinzelt lockere Quellwolken auf, es bleibt jedoch trocken. Der Ostwind weht schwach bis mäßig mit frischen, im Bergland starken Böen.

Ab Mittwochnachmittag Gewitter möglich

Am Mittwoch gibt es nach sonnigem Start vor allem im Bergland und im Süden im Tagesverlauf des Öfteren Quellwolken. Am Nachmittag und Abend sind dort erste Schauer möglich. Gewitter mit Starkregen und Windböen seien nicht völlig ausgeschlossen, so die DWD-Meteorologen. Die Temperaturen klettern auf maximal 21 Grad entlang der Alb und auf knapp 29 Grad im Kraichgau.

Corona-Lockerungen: Außenbereiche erwarten Besucher

Passend zum schönen Wetter wurden zu Pfingsten in Baden-Württemberg zahlreiche Corona-Beschränkungen gelockert. Seit Freitag (29. Mai) dürfen Hotels und andere Beherbergungsbetriebe wie Pensionen oder Jugendherbergen auch zu touristischen Zwecken wieder öffnen. Seit Samstag (30. Mai) dürfen auch Bars und Kneipen dürfen im Außenbereich wieder servieren.