Der Chef der CDU-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg, Manuel Hagel, hat im SWR rasche Neuwahlen in Deutschland gefordert. "Ich weiß nicht, wie jetzt dieses Gewürge noch über Wochen und Monate weitergehen soll, wo Trump in den USA gewählt worden ist und die deutsche Wirtschaft vor riesigen Problemen steht", sagte Hagel. Er appellierte an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): "Ich hoffe nur, dass er noch einen Rest von Verantwortungsgefühl spürt. Weil es geht nicht um ihn, es geht auch nicht um irgendwelche Parteien." Hagel begrüßte das Ende der Ampel-Koalition. Das Bündnis habe "mehr Probleme geschaffen, als gelöst".