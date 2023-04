Zum Osterwochenende wird es in Baden-Württemberg wärmer. Am Samstag kann es noch ab und zu regnen, doch dann wird es freundlicher. An Ostermontag sind sogar 20 Grad möglich.

An den Osterfeiertagen wird es sonnig. Alle, die sich zum Osternester-und Ostereiersuchen aufmachen wollen, können erleichtert sein. SWR-Metereologe Sven Plöger hat gute Wetteraussichten für das kommende Wochenende: Es wird wärmer. Zwar zieht am Karsamstag noch ein Tief durch Baden-Württemberg. Vor allem im Südosten kann es am Morgen noch regnen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 bis 1000 Metern.

Das Tief wird sich aber bis zum Abend laut dem SWR-Metereologen verziehen. "Am Rhein kann es am Vormittag schon freundlich werden. Nachmittags gibt es dann sonnige Abschnitte in der Westhälfte Baden-Württembergs," sagte Plöger. Die Temperaturen liegen an Karsamstag zwischen 9 und 14 Grad.

SWR-Metereologe Sven Plöger mit den Wetteraussichten für das Osterwochenende am Freitag, 7.4.2023 um 19:45 Uhr in SWR Aktuell BW:

Ostermontag wird am wärmsten

Schon am Sonntag gibt es viel Sonnenschein. Ab und zu ziehen noch Wolken durch Baden-Württemberg. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 16 Grad. Und es wird noch wärmer: An Ostermontag wird es frühlingshaft mit bis zu 20 Grad.

Wärmstes Osterfest war 1949

Ostern kann an unterschiedlichen Terminen liegen. Deshalb ist das Wetter von Jahr zu Jahr sehr verschieden. 2008 war Ostersonntag bereits am 23. März. In Mannheim zum Beispiel war es damals recht kalt mit 2 Grad. Ganz anders 1949: Der Ostersonntag fiel auf den 17.April und es gab eine regelrechte Hitzewelle mit Temperaturen um 30 Grad. In Mannheim kletterte das Thermometer an Ostermontag 1949 auf 31 Grad.