Der Dienstag wird eine nasse Angelegenheit in ganz Baden-Württemberg. Der Vormittag startet zwar vor allem in der Osthälfte mit einzelnen Sonnenstrahlen, vom Westen her breiten sich aber Wolken und Regenschauer auf das ganze Land aus. Die Temperaturen dazu liegen am Nachmittag bei 9 bis maximal 12 Grad. Nach einem bewölkten Mittwoch wird man den Frühling aber spätestens am Donnerstag mit Temperaturen von bis zu 19 Grad zumindest spüren.