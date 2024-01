Am Mittwoch halten sich anfangs vor allem im Süden des Landes noch Wolken mit letzten Schneeflocken, verbreitet scheint aber bereits am Vormittag die Sonne. Am Nachmittag ist überall in Baden-Württemberg mit Sonnenschein und nur lockerer Bewölkung zu rechnen. Bei schwachem Nordostwind erreichen die Temperaturen minus 4 bis 0 Grad.