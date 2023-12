Es bleibt vorerst mild in Baden-Württemberg

Es bleibt mild in Baden-Württemberg. Insbesondere im Markgräfler Land sind in den kommenden Tagen bis zu 14 Grad möglich. In der Nacht gibt es noch vereinzelt Schauer. Doch der Freitag startet überwiegend trocken und der Norden von Baden-Württemberg kann sich schon am Vormittag über ein bisschen Sonnenschein freuen. Am Nachmittag reißt der Himmel dann auch in der Südhälfte weiter auf. Überwiegend freundlich wird es auch am Samstag. Zum Jahreswechsel dagegen sollte man tagsüber wieder einen Schirm dabei haben. In der Silvesternacht können auch noch stürmische Böen dazukommen.