Der Regen bleibt uns auch heute Morgen und am Vormittag noch erhalten, zieht dann aber nach Süden ab. Danach wird das Wetter wechselhafter, ab und an gibt es sogar sonnige Abschnitte bei Temperaturen am Morgen von 3 bis 8 Grad, im Laufe des Tages dann zwischen 8 und 14 Grad. In den nächsten Tagen gibt es dann nur noch wenige Schauer bei 12 bis 16 Grad, bevor es am Donnerstag dann wieder kühler und wechselhafter wird.