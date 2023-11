Wechselhaftes Wetter und wechselhafte Temperaturen

Das Wetter wird von einem Tiefdruckgebiet über den britischen Inseln bestimmt - und bringt vom Atlantik her immer wieder feuchte Luft mit. Doch der Vormittag startet in weiten Teilen Baden-Württembergs erstmal trocken. Im Osten ziehen die Reste der nächtlichen Regenwolken weiter Richtung Bayern. Im Westen kann sogar für einige Zeit die Sonne herauskommen. Am Nachmittag bekommt dann auch der Osten ein paar Sonnenstrahlen ab und im Westen wird es wieder bewölkter. Dort kann es auch wieder regnen. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 9 bis 12 Grad. Im Schwarzwald und auf der Alb ist es kühler - hier sind maximal 8 Grad drin.