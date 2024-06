Nach dem sehr warmen Dienstag in Baden-Württemberg sinken die Höchstwerte wieder etwas: Am Mittwoch werden im Norden des Landes 23 bis 25 Grad, ansonsten 26 bis 28 Grad erreicht. Am Vormittag ist das Wetter zunächst noch dreigeteilt: Im Norden gibt es noch Schauer, in der Landesmitte ist es trocken, aber eher bewölkt, im Süden scheint die Sonne. Am Nachmittag ziehen sich die Schauer nach Nordosten zurück, gegen Abend ist es überall weitgehend trocken und die Sonne zeigt sich.