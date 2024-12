So wird das Wetter am Freitag in Baden-Württemberg

In der Nacht halten sich Wolken und Hochnebel, örtlich kommt später Bodennebel dazu. Am Freitag kühlt es ab auf 0 bis minus 6 Grad; in höheren Lagen droht Reifglätte. Im Norden des Landes bleibt es überwiegend bedeckt. Rund um Schwarzwald, Alb und Allgäu lockert es später auf und die Sonne scheint häufiger. In vielen Tälern bleibt es meistens grau.