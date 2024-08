Wetter am Freitag: Viel Sonne im Norden, ein paar Schauer im Süden

Das Wetter in Baden-Württemberg hat sich beruhigt und die Unwettergefahr ist erstmal vorbei. Am Freitagvormittag gibt es viel Sonnenschein, im Süden kann es kleinere Schauer geben. Rund um den Bodensee können die Gewitter im Tagesverlauf etwas stärker werden. Im Norden bleibt es sonnig. Die Temperaturen steigen auf 32 Grad in Mannheim und in Friedrichshafen (Bodenseekreis) auf 29 Grad.