In der Nacht auf Montag gibt es wieder viel Regen in Baden-Württemberg. Nur im Norden des Landes bleibt es trocken. Es gibt auch Stellen, an denen es wegen starken Regens Überflutungen und vollgelaufene Keller geben kann. Am Montag gibt es örtlich viel Regen in Baden-Württemberg. Die Höchsttemperaturen steigen auf 19 bis 24 Grad.