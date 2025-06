Auch am Sonntag weiter Gewittergefahr in Baden-Württemberg

Am Samstagabend besteht in Baden-Würrtemberg die Gefahr von Gewittern, örtlich mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Am Sonntag kann es dann weitere Schauer und Gewitter geben. Die Temperaturen erreichen 25 Grad auf der Westalb bis 29 Grad in der Ortenau und 30 Grad in Südbaden.