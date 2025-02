per Mail teilen

Hoch Finja bringt wärmeres Wetter nach Baden-Württemberg. Es wird milder und sonniger. Der Montag beginnt noch mit frostigen Temperaturen - bis minus acht Grad. Am Vormittag ziehen sich die dichten Wolken allmählich zurück. In weiten Teilen des Landes scheint dann die Sonne. Die Temperaturen liegen dann zwischen minus ein Grad und plus sechs Grad.