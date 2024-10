Der Mittwoch beginnt in weiten Teilen Baden-Württembergs mit Nebelfeldern. Am Vormittag kommt dann immer wieder die Sonne durch. Am Nachmittag halten sich einzelne Nebelfelder immer noch zäh. Die Temperaturen liegen bei 14 bis 16 Grad am Oberrhein, sonst sind es 17 bis 22 Grad. Der Wind weht schwach aus östlicher Richtung.