Die nächsten Tage werden heiß: Am Donnerstag scheint über BW meist die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 29 und 31 Grad. Vereinzelt kann es am Vormittag ein paar lockere Schleierwolken geben. Bis zum Wochenende steigen die Temperaturen dann weiter mit bis zu 33 Grad am Freitag. Doch dann knallt es wieder: Am Samstag kann es bereits zu Hitzegewittern im Südschwarzwald kommen, die am Sonntag dann weiter übers Land ziehen.