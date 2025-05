Wetter in BW: viel Sonnenschein und wenig Regen

per Mail teilen

Es wird eine trockene Woche: Bis zum Sonntag wird es in Baden-Württemberg keinen weiteren Regen geben. Ausnahmen bilden nur der Hochschwarzwald und das Allgäu, wo es einzeln schauern könnte. Am Dienstag gibt es in Baden-Württemberg weitgehend klaren Sonnenschein, die Temperaturen liegen zwischen 19 und 25 Grad.