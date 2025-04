Sommerliche Temperaturen in BW erwartet

Nach der Trockenphase könnten am Freitag erste Schauer und am Sonntag verbreitet Regen fallen. Bis dahin bleibt es trotz Wolken aber überwiegend trocken. Am Donnerstag scheint in fast ganz Baden-Württemberg die Sonne, die Temperaturen liegen zwischen 14 und 20 Grad. Am Samstag wird es dann sommerlich mit Temperaturen bis zu 26 Grad.