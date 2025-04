Wetter in BW: Nachts bleibt es frostig

Bis auf vereinzelte Wolkenfelder bleibt es sonnig in ganz Baden-Württemberg. Trotzdem wollen die Temperaturen nicht auf die Höchstwerte der vergangenen Woche ansteigen. Besonders in der Früh kann es frostig werden. Hier schwanken die Temperaturen zwischen minus sechs und fünf Grad. Tagsüber erreichen sie Spitzenwerte zwischen elf und 18 Grad. Regen ist in den kommenden Tagen nicht in Sicht.