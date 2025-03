per Mail teilen

Der Donnerstagmorgen beginnt mit fast wolkenlosem Himmel. Am Nachmittag können im Süden des Landes vereinzelt ein paar dünne Schleierwolken aufziehen. Am wärmsten wird es im Westen von Baden-Württemberg - hier können die Temperaturen auf bis zu 18 Grad steigen. Am Bodensee werden 15 Grad erreicht.