Am Dienstag gibt es dichte Wolkenfelder sowie Hochnebel. Später lockert sich das Ganze etwas auf. Es bleibt aber ziemlich trüb und dauergrau mit Temperaturen von 0 bis 8 Grad.

Der Dienstagvormittag startet mit dichten Wolkenfeldern sowie Hochnebel, in den Bergen scheint schon manchmal die Sonne. Im Laufe des Nachmittags lockert es dann ein bisschen mehr auf. Aber in Wassernähe, wie am Rhein, Neckar, Main, Donau und Tauber bleibt es ziemlich trüb und dauergrau. Die Temperaturen liegen tagsüber bei um die 0 Grad sowie in den mittleren Höhenlagen um die 8 Grad.