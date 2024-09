per Mail teilen

Am Donnerstagmorgen bewegen sich die Temperaturen noch um die 15 bis 18 Grad. Ab Vormittag kommt dann die Sonne raus, vor allem im Norden Baden-Württembergs. Die Temperaturen steigen hier bis 30 Grad. Nachmittags kann es im Süden dann zu Schauern und Gewitter kommen bei 21 bis 24 Grad. Am Freitag und Sonntag gibt es einzelne Schauer, am Samstag soll es viel Sonne und warme Temperaturen geben.