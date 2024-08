In der Nacht auf Dienstag ist es im Westen klar, in der Mitte kann sich Nebel bilden und von der Ostalb bis zum Bodensee ist es teils stärker bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 10 Grad. Am Dienstag kommt es in Oberschwaben und dem Allgäu zu dichten Wolkenfeldern, in Richtung Oberrhein scheint dagegen meist die Sonne. Bei schwachem Südwestwind liegen die Höchstwerte zwischen etwa 21 Grad und rund 28 Grad.