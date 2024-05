per Mail teilen

Bis Sonntagmittag werden vor allem im Osten von Baden-Württemberg ergiebige Regenfälle erwartet, im Allgäu und auf der Ostalb teils bis zu 150 Litern pro Quadratmeter. Dort besteht akute Überflutungsgefahr. In Baden regnet es weniger stark. Die Temperaturen erreichen am Samstagnachmittag 12 bis 17 Grad. Am Sonntag regnet es vor allem im Südosten des Landes weiter, aber auch im Norden sind kräftige Schauer möglich. Dann ist es mit 17 bis 22 Grad wärmer.