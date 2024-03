Das Wetter ist in Baden-Württemberg am Donnerstag zweigeteilt: Am Vormittag scheint in Nordbaden die Sonne häufiger, sonst überwiegen dichte Wolkenfelder oder Hochnebel und Nebel. Am Nachmittag kehrt sich die Lage um: mehr Sonne im Süden des Landes, dagegen vermehrt Wolken im Norden. Es bleibt aber trocken bei Höchstwerten von 6 bis 12 Grad.