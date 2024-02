per Mail teilen

Am Dienstag ist der Himmel über Baden-Württemberg weitgehend bewölkt, aber nur ganz im Süden - an Bodensee und Hochrhein - kann es leicht regnen. Im Rest des Landes kommt vor allem am Nachmittag örtlich die Sonne etwas durch. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 12 Grad.