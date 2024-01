per Mail teilen

Ein Tief bringt Wolken und neuen Regen nach Baden-Württemberg. Am Nachmittag lassen die Niederschläge im Norden des Landes nach, im Süden bleibt es nass. Die Temperaturen liegen am Nachmittag bei 7 bis 11 Grad, in höheren Lagen bei 5 Grad.