Am Mittwochvormittag zieht der Regen von Baden-Württemberg in Richtung Schweiz weiter. Es bleibt trocken, aber bewölkt. Am Nachmittag kann auch mal die Sonne hervorkommen. Die Temperaturen erreichen zwei Grad auf der Alb und acht Grad am Oberrhein. Erst am Abend breitet sich neuer Regen aus.