Das verlängerte Wochenende kann kommen - auch das Wetter macht mit und legt eine Regenpause ein. Im westlichen Teil des Landes sind am Donnerstag sogar bis zu neun Sonnenstunden drin, im restlichen Baden-Württemberg immerhin zwischen sechs und neun Sonnenstunden. Die Temperaturen gehen in den kommenden Tagen stetig nach oben. Von 18 Grad am Donnerstag sollen sie bis Sonntag und Montag zumindest im Süden auf bis zu 25 Grad klettern.