Der Winter kommt nach Baden-Württemberg - was ja gut zwei Wochen vor Weihnachten auch völlig in Ordnung ist. Ab Mitternacht schneit es vor allem in den höheren Lagen von Schwarzwald, Schwäbischer Alb und Allgäu. Richtung Bodensee kommt eher Schneeregen runter, ansonsten oft Regen oder kein Wasser von oben. Und weil die Temperaturen auch am Tag um den Gefrierpunkt herum bleiben, kann es gefährlich glatt werden.