Die Temperaturen in Baden-Württemberg fallen am Freitagmorgen auf minus zwei bis minus acht Grad. Bereits am Vormittag scheint an vielen Orten im Land die Sonne. Im Südosten hängen aber noch ein paar Wolken und im Norden kann zunächst Nebel auftreten. Im Laufe des Nachmittags setzt sich die Sonne aber durch. Die Temperaturen steigen auf minus drei bis plus drei Grad.