In der Nacht zum Freitag kann es vereinzelt zu erheblichen Regenmengen mit Blitzen und Donner kommen - das gilt vor allem für den Nordosten und Osten von Baden-Württemberg. Der Freitagmorgen startet mit viel Sonnenschein bei Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad. Auch am Nachmittag bleibt es sonnig und die Temperaturen klettern bei schwachem Wind auf Werte zwischen 29 Grad in den höheren Lagen, den Rhein entlang könnte es bis zu 34 Grad warm werden.