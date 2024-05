per Mail teilen

Am Mittwoch wechseln sich Wolken und sonnige Phasen ab. Die meisten Wolken gibt es von der Ostalb bis zum Bodensee. Hier kann es nochmal etwas regnen. Bei schwachem bis mäßigem Nordostwind liegen die Höchstwerte zwischen 12 und 20 Grad. Am Donnerstag und am Freitag kommt es dann zu einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix und es wird wärmer.