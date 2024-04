In der Nacht bleibt es in Alpennähe länger regnerisch. Sonst klart der Himmel allmählich auf und die Temperaturen sinken auf sieben bis ein Grad. Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Allgäu und am östlichen Bodensee regnet es anfangs noch ein wenig. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 17 Grad, 17 Grad gibt es in der Kurpfalz. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlicher Richtung.