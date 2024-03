Am Mittwochvormittag kommt am Oberrhein auch mal die Sonne heraus, sonst bleibt der Himmel über Baden-Württemberg grau und immer wieder regnet und schneit es. Am Nachmittag ziehen die Niederschläge Richtung Osten ab. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 Grad auf der Alb und 11 Grad in der Kurpfalz.