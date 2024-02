Leicht wechselhaft und mild geht das Wetter in Baden-Württemberg in den nächsten Tagen weiter. Am Freitag ist es in weiten Teilen des Landes zunächst noch trocken, es fällt nur wenig Regen. Am Nachmittag kommt neuer Regen auf, nur im Allgäu bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 16 Grad.