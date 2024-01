Am Donnerstag fällt in weiten Teilen Baden-Württembergs zunächst Regen, im Norden des Landes bereits als Schneeregen. Im Lauf des Tages geht der Regen im ganzen Land zunehmend in Schnee über. Dabei wird es kälter, die Temperaturen erreichen am Nachmittag minus 1 bis plus 7 Grad.