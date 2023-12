Am Samstag sind in Baden-Württemberg zunächst meist dichte Wolken am Himmel. Später ziehen von Westen her verbreitet Regenfälle auf, nur im äußersten Osten des Landes bleibt es noch trocken. Die Temperaturen erreichen 5 bis 12 Grad. Am Sonntag sind längere Aufheiterungen möglich. Die Nächte bleiben frostfrei.