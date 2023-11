per Mail teilen

In Baden-Württemberg gehen die Temperaturen zurück und die Schneefallgrenze sinkt auf 1.000 bis 500 Meter. Am Mittwoch regnet oder schneit es anfangs im Süden von Baden-Württemberg noch leicht. Im Tagesverlauf kommt besonders in Nordbaden die Sonne heraus. Die Höchstwerte erreichen maximal ein bis sieben Grad.