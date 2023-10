Die Tiefdruckgebiete über dem Atlantik kommen immer näher. Zuerst bringen sie Warmluft nach Baden-Württemberg, aber auch Regen. Die Temperaturen liegen am Mittwochvormittag zwischen -1 Grad an der Tauber und 8 Grad in Freiburg. Am Nachmittag regnet es bei Höchstwerten zwischen 10 Grad bei Ulm und 16 Grad in der Region Heilbronn.