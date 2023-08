per Mail teilen

In der Nacht war der Himmel klar bei 18 bis 14 Grad. Am Donnerstag ist es teils sonnig, teils wolkig und es fällt immer wieder Regen. In den Höhenlagen ist es stürmisch, sonst sehr windig. 22 und 24 Grad. Ab Freitag geht es wechselhaft mit Regen, Schauern oder Gewittern weiter.