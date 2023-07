Am Freitag wird es wechselhaft. Es gibt einen Mix aus etwas Sonne und teils vielen Wolken. Im Tagesverlauf kann es regnen. Im Süden Baden-Württembergs bilden sich örtlich auch Schauer und Gewitter. Die Temperaturen erreichen zwischen 20 und 26 Grad - unter anderem werden in Rottweil 23 Grad erwartet, in Ulm 24 Grad, in Schwäbisch Gmünd 25 Grad und in Rastatt 26 Grad.