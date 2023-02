per Mail teilen

Am Donnerstag Morgen zieht der Regen aus der Nacht erst mal Richtung Osten. Am Nachmittag gibt es dann nur noch örtlich ein paar kurze Regenschauer. Auch morgen bleibt es noch verhältnismäßig warm bei Temperaturen bis 14 Grad. Am Freitag und zum Wochenende hin wird es dann aber kälter und regenerischer.