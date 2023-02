Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt in den nächsten Tagen mild. Nachdem es am Dienstagmorgen noch Nebel geben kann, wird es nachmittags sonnig. Die Temperaturen sollen bei 12 bis 16 Grad liegen. Nachts kann es in höheren Lagen leichten Frost geben. Gegen Ende der Woche kühlt es dann wieder ab.