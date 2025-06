per Mail teilen

Nach den regenhaften Tagen bleibt das Wetter auch im Laufe der Woche wechselhaft. In der Nacht geht es vor allem im Südosten Baden-Württembergs mit Schauern weiter. Am Dienstag gibt südlich der Donau weiterhin viel Regen und Gewitter, im Rest des Landes zeigt sich aber auch die Sonne für einige Stunden. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 27 Grad. Am Mittwoch sind besonders im Süden starke Gewitter mit Sturmböen zu erwarten.