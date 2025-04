Erst wärmer, dann kälter: In Baden-Württemberg sollen die Temperaturen heute im Vergleich zu gestern etwas steigen. In der Früh liegen sie zwischen einem Grad auf der Schwäbischen Alb und sechs Grad im Rheintal. Am Vormittag setzt sich dann mehr und mehr die Sonne durch. In der Spitze erreichen die Temperaturen dann bis zu 19 Grad. Der Haken dabei: Dank des frischen Ostwinds fühlt es sich kälter an. In den kommenden Tagen wird es tatsächlich kälter.