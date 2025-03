per Mail teilen

Über Europa ziehen derzeit viele Regenwolken. Ein Großteil dieser Wolken wird in den kommenden Tagen auch Baden-Württemberg beeinflussen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird es nass, mit Temperaturen zwischen -3 und 3 Grad. Am Freitag scheint im Süden Baden-Württembergs vereinzelt die Sonne, sonst bleibt grau und regnerisch.